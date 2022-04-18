Уфа, , 09:26 — REGNUM Солистка-вокалистка Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова Гузель Ульмаскулова ушла из жизни в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

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«17 апреля 2022 года, на 58-м году после болезни скончалась солистка-вокалистка Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова, заслуженная артистка Республики Башкортостан, автор песен Гузель Ульмаскулова», — говорится в сообщении.

Сообщается, что церемония прощания состоится 18 апреля в 11:00 часов в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова.

Гузель Ульмаскулова родилась 12 марта 1965 года в деревне Старо-Соболево Аргаяшского района Челябинской области. В 1995 году стала выпускницей Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова.

За свои заслуги в области музыкального искусства в 2008 году Гузель Кашшафовна была удостоена почетного звания «Заслуженная артистка Республики Башкортостан».

Сотрудники министерства культуры Башкирии выразили соболезнования ее родным и близким.