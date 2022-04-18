Симферополь, , 09:25 — REGNUM Режим временного ограничения полётов продлён для аэропорта «Симферополь» до 03:45 25 апреля по московскому времени. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.

Аэропорт Симферополя © ИА REGNUM

«По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании», — уточнили в пресс-службе. Узнать об альтернативных маршрутах пассажиры отменённых рейсов могут на сайте аэропорта.

В целом решением Росавиации режим временного ограничения полётов продлён для 11 российских аэропортов. Помимо аэропорта «Симферополь», что аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты. Режим ограничения действует с 24 февраля.