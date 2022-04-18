Донецк, , 09:23 — REGNUM За прошедшие 24 часа из Мариуполя в Безыменное был эвакуирован 421 человек и в том числе 59 детей. Об этом 18 апреля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Разрушенное здание в Мариуполе Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube

«За минувшие сутки, с 08:00 17 апреля до 08:00 18 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 421 человек, включая 59 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент эвакуированные находятся в пункте оказания помощи, развернутому силами МЧС ДНР. При этом отмечается, что в общей сложности с 5 марта Мариуполя в Безыменное было эвакуировано 19 376 человек.

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