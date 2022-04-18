Первоуральск, Свердловская область, , 09:23 — REGNUM В Свердловской области идут поиск группы турнистов, которая пропала во время сплава. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Река Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

На плавсредствах спасатели исследуют акваторию рек и прибрежные участки по предполагаемому маршруту тургруппы. Ситуация осложняется тем, что туристы не были зарегистрированы, и поэтому точный их маршрут неизвестен. В поисках заняты 22 человека и 10 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, группа спалвлялась по рекам от Восточного Шишима до Чусовой. В назначенное время она не вышла к месту сбора, где их ждал автомобиль.

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