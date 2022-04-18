Донецк, , 09:22 — REGNUM Украинские боевики за прошедшие сутки выпустили по 227 единиц боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, сообщили 18 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что за сутки было зафиксировано 34 факта ведения огня со стороны ВСУ, украинские боевики выпустили 227 боеприпасов.

«За прошедшие сутки поступили сведения о 5 раненых мирных жителях», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также сообщается, что в результате обстрелов повреждено 35 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.