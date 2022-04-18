Донецк, 18 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки выпустили по 227 единиц боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, сообщили 18 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что за сутки было зафиксировано 34 факта ведения огня со стороны ВСУ, украинские боевики выпустили 227 боеприпасов.

«За прошедшие сутки поступили сведения о 5 раненых мирных жителях», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также сообщается, что в результате обстрелов повреждено 35 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.