Ростов-на-Дону, , 09:22 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов заработал за 2021 год 16 млн 776 тыс. 530 рублей. Такая информация размещена на сайте Кремля. Свой годовой доход Устинов увеличил почти на 670 тыс. рублей.

Владимир Устинов donland. ru

У полпреда в собственности четыре земельных участка общей площадью около 1,5 гектара, два жилых дома общей площадью почти 2 тыс. кв. метров, квартира 148,2 кв. метра и гараж 139,4 кв. метра. В пользовании у него три земельных участка, жилой дом и гараж. Он также задекларировал Мercedes-Benz C-500 и Land Rover Range Rover Sport, а также мотоцикл Java 350.

Супруге, заработавшей за год 263 тыс. 954 рубля, принадлежат земельные участки 1245 и 1710 кв. метров, жилой дом 335,5 кв. метра, гараж 239,3 кв. метра. В пользовании у неё – несколько земельных участков, два жилых дома, квартира и машиноместо. Она также внесла в декларацию Chrysler PT Cruiser и моторное судно Phoenix 510.

ИА REGNUM сообщало, что Владимир Устинов занимает должность полномочного представителя президента РФ в ЮФО с 14 мая 2008 года. В первой декларации на этом посту (в 2009 году) чиновник указал свой годовой доход в размере 7 млн 302 тыс. 671 рубль. Общая площадь недвижимого имущества равнялась 8 тыс. 31,6 кв. метра.