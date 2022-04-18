Орск, Оренбургская область, 18 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области представитель кредитного потребительского кооператива привлечен к административной ответственности за выдачу займом «под материнский капитал». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Fas.gov.ru Штраф

Во время прокурорской проверки установлено, что в 2019–2021 годы кооператив заключил свыше 760 договоров по выдаче займов гражданам под обеспечение средствами материнского (семейного) капитала. В результате было возбуждено административное производство.

Суд рассмотрел дело и судом оштрафовал правонарушителя на 200 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.