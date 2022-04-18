Исламабад, , 09:21 — REGNUM ВВС Пакистана сообщают, что от 25 до 30 боевиков были убиты в результате авиаудара по убежищу «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганских провинциях Кунар, Хост и Пактия. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

ВВС Пакистана

Но местные источники сообщают, что в результате ударов пакистанской авиации погибли по меньшей мере 40 мирных жителей. Согласно этим источникам, жертвами стали перемещенные лица из Вазиристана.

Высокопоставленный представитель пакистанской службы безопасности также заявил, что целью авиаударов был Омар Баджури, ключевой командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неназванный сотрудник службы безопасности сообщил, что Баджури уцелел при авиаударе, но его водитель и ещё несколько человек были убиты.

Местные власти подтвердили факт авиаудара и заявили, что отправят в этот район комиссию для расследования.

Пакистанские официальные лица не прокомментировали атаки, но «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их осудила, заявив, что целью пакистанских ВВС были перемещённые лица из Вазиристана и Баджаура.

Видеозаписи инцидента, размещённые на веб-сайтах, также говорят о том, что в результате обстрелов были убиты мирные жители, и что боевиков террористической организации в этом районе не было.

Афганец, очевидец инцидента, сообщил Afghanistan International, что в общей сложности 40 человек, включая детей, женщин и стариков, были убиты и столько же ранены, только в Хосте.

«В местности Мирспар в результате бомбардировки погибла семья из 12 человек и столько же получили ранения. В районе Кани погибли 12 членов одной семьи и ещё до 14 получили ранения. В местности Мандата в большой семье от 20 до 22 человек погибло и до 18 получили ранения», — уточнил он.

Министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что оно вызвало посла Пакистана в Кабуле Мансура Ахмад Хана, чтобы выразить протест против атак Пакистана в провинциях Хост и Кунар.

В заявлении МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорится, что министр иностранных дел Амир Хан Моттаки и заместитель министра обороны мулла Ширин Ахунд вызвали посла Пакистана и потребовали предотвратить повторение подобных нападений.

Пакистанские СМИ также сообщили, что министерство иностранных дел Пакистана вызвало временного поверенного в делах Афганистан в Исламабаде и официально объявило ему, что атаки последовали в ответ на нападения боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на пакистанские силы безопасности.

Перемещенные лица из Вазиристана

Летом 2014 года десятки тысяч семей из Вазиристана были перемещены в восточные афганские провинции Хост и Пактика после начала подавления пакистанской армией восстания в Вазиристане. После операции большинство семей вернулись в Вазиристан, но около 7000 человек остались в Хосте и Пактике.

«Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — радикально-исламистская боевая организация, построенная по зонтичному принципу. Представляет собой объединение большинства (не всех) пакистанских группировок, созданное в декабре 2007 года на основе общих целей: сопротивление «прозападному» пакистанскому правительству, установление непосредственного (неконституционного, недемократического) шариата в Пакистане, мусульманской Индии, сопротивление войскам НАТО на территориях Пакистана и Афганистана. Организация не объединена с афганским «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако эти группировки тесно сотрудничают, особенно в борьбе против НАТО. Они отличаются в своей истории, незначительно — в целях. В обеих организациях в активной части преобладают пуштуны.