Жуковский район, Калужская область, , 10:03 — REGNUM Сотрудниками подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Жуковскому району в ходе мониторинга выявлен факт регистрации 24 иностранных граждан по одному адресу. Об этом 18 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По версии правоохранителей, житель села Истье Жуковского района регистрировал иностранных граждан у себя по месту жительства, не имея намерения предоставить им жилое помещение для фактического постоянного проживания. Одновременно было установлено, что в жилом помещении зарегистрированы иностранные граждане и граждане Российской Федерации, не состоящие в родственных отношениях с собственником квартиры.

По факту фиктивной регистрации возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

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