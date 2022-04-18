Сретенск, Забайкальский край, 18 апреля 2022, 19:00 — REGNUM В Сретенске — одном из самых старейших городов Забайкалья — благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» началось благоустройство аллеи Героев в парке Победы. Как сообщает 18 апреля территориальный департамент по развитию регионов, в 2021 году этот объект был выбран в результате рейтингового голосования за благоустройство общественных территорий.

Сретенск. Реконструкция Парка Победы
Сретенск. Реконструкция Парка Победы
Департамент по развитию регионов Забайкалья

«По проекту благоустройства планируется выполнить замену тротуарной плитки на аллее Героев и на прилегающей к парку Победы площадке, обустроить бордюры по периметру дорожки и выровнять подиум для установки гаубицы. Кроме того в парке будет сделано водоотведение от грунтовых вод. Срок сдачи объекта запланирован на третий квартал, но, по словам подрядчика, он успеет завершить работы к Дню Победы, что никак не повлияет на качество», — отметил исполняющий обязанности главы городского поселения Роман Грасселиус.

В 2022 году жители Сретенска будут выбирать общественные территории, которые в первоочередном порядке благоустроят в 2023 году. Среди них три городских кладбища — православное, мусульманское (татарское) и иудейское (еврейское), представляющие собой объекты культурного наследия

Сретенск
Сретенск
Департамент по развитию регионов Забайкалья

Напомним, в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» ежегодно проводятся рейтинговые голосования.

«Для всех жителей края — это шанс выразить свое мнение, повлиять на внешний вид конкретной территории. Территории будут отобраны не по указаниям свыше, а по голосованию самих граждан. И от того, насколько активно они проявят свою гражданскую позицию, зависит, какие территории преобразятся в следующем году.

Сегодня мы видим результат такой же работы, проделанной в 2021 году. Один из примеров — парк «Гагаринский» в Чите. Он стал одной из двух территорий, отобранных в краевой столице по итогам прошлогоднего голосования. Сегодня здесь начались подготовительные работы», — отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья Сергей Гордеев.

По числу голосов парк «Гагаринский» стал одним из лидеров голосования наряду со сквером «Солнечный», который находится в поселке ГРЭС.

«Во все времена здесь проводились массовые мероприятия, собирались люди. И мы хотим возродить эту традицию. Все наши жители тоже за это. Разные поколения вспоминают о том, как здесь было хорошо — проходили концерты, сборы, праздники, спортивные соревнования. Здесь собираются построить площадку и сцену для массовых мероприятий, обустроить уголок для пожилых людей, где смогут посидеть на скамеечках, поговорить.

Планируется организовать беседки для интеллектуального отдыха, небольшой тренажерный комплекс», — отметила представитель совета общественности микрорайона «Сосновый бор» Татьяна Белоконь.

В 2021 году за благоустройство общественных пространств проголосовало более 77,5 тысячи забайкальцев.