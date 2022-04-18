Сретенск, Забайкальский край, 18 апреля, 2022, 19:00 — ИА Регнум. В Сретенске — одном из самых старейших городов Забайкалья — благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» началось благоустройство аллеи Героев в парке Победы. Как сообщает 18 апреля территориальный департамент по развитию регионов, в 2021 году этот объект был выбран в результате рейтингового голосования за благоустройство общественных территорий.

Департамент по развитию регионов Забайкалья Сретенск. Реконструкция Парка Победы

«По проекту благоустройства планируется выполнить замену тротуарной плитки на аллее Героев и на прилегающей к парку Победы площадке, обустроить бордюры по периметру дорожки и выровнять подиум для установки гаубицы. Кроме того в парке будет сделано водоотведение от грунтовых вод. Срок сдачи объекта запланирован на третий квартал, но, по словам подрядчика, он успеет завершить работы к Дню Победы, что никак не повлияет на качество», — отметил исполняющий обязанности главы городского поселенияРоман Грасселиус.

В 2022 году жители Сретенска будут выбирать общественные территории, которые в первоочередном порядке благоустроят в 2023 году. Среди них три городских кладбища — православное, мусульманское (татарское) и иудейское (еврейское), представляющие собой объекты культурного наследия

Департамент по развитию регионов Забайкалья Сретенск

Напомним, в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» ежегодно проводятся рейтинговые голосования.

«Для всех жителей края — это шанс выразить свое мнение, повлиять на внешний вид конкретной территории. Территории будут отобраны не по указаниям свыше, а по голосованию самих граждан. И от того, насколько активно они проявят свою гражданскую позицию, зависит, какие территории преобразятся в следующем году.

Сегодня мы видим результат такой же работы, проделанной в 2021 году. Один из примеров — парк «Гагаринский» в Чите. Он стал одной из двух территорий, отобранных в краевой столице по итогам прошлогоднего голосования. Сегодня здесь начались подготовительные работы», — отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЗабайкальяСергей Гордеев.

По числу голосов парк «Гагаринский» стал одним из лидеров голосования наряду со сквером «Солнечный», который находится в поселке ГРЭС.

«Во все времена здесь проводились массовые мероприятия, собирались люди. И мы хотим возродить эту традицию. Все наши жители тоже за это. Разные поколения вспоминают о том, как здесь было хорошо — проходили концерты, сборы, праздники, спортивные соревнования. Здесь собираются построить площадку и сцену для массовых мероприятий, обустроить уголок для пожилых людей, где смогут посидеть на скамеечках, поговорить.

Планируется организовать беседки для интеллектуального отдыха, небольшой тренажерный комплекс», — отметила представитель совета общественности микрорайона «Сосновый бор» Татьяна Белоконь.

В 2021 году за благоустройство общественных пространств проголосовало более 77,5 тысячи забайкальцев.