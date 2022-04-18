Лиссабон, , 09:17 — REGNUM «Бенфика» одержал победу над «Спортингом» в матче 30-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

«Бенфика» Alface

В составе «Бенфики» голы забили нападающий Дарвин Нуньес на 12-й минуте и полузащитник Жил Диаш на 92-й.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает третье место в чемпионате Португалии, в активе команды 67 очков. «Спортинг» идёт на втором месте с 73 очками.

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