Южно-Сахалинск, , 09:16 — REGNUM Депутат Государственной Думы Георгий Карлов («Единая Россия»), избранный по сахалинскому избирательному округу, за 2021 год задекларировал доход в сумме13 386 505,17 рубля. Декларация опубликована на сайте ГД РФ.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

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В сравнении с 2020 годом доходы Карлова уменьшились — годом ранее он показал официальный заработок в сумме19 738 088,73 рубля.

В собственности у депутата земельный участок и жилой дом. На супругу, которая за 2021 год задекларировала доход в сумме10 498 437,89 рубля, оформлены квартира, три машиноместа и два нежилых помещения.

Карлов владеет гидроциклом Sea Doo и снегоходом LUNX 69 RANGER ALPINE 1200. На его жену зарегистрирован автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ gle 400, 4 mattic.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Государственной Думы РФ, избранные от Камчатского края в составе федерального списка кандидатов, в своих декларациях за 2021 год указали доходы от 6 до 11 млн рублей. Больше всех заработал Виктор Пинский («Единая Россия»).