Омск, 18 апреля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Перед судом предстанет ранее судимый житель Омска, обвиняемый в убийстве. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 апреля в следственном управлении СКР по Омской области.

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Расследование уголовного дела против омича завершено. Он также обвиняется в краже и грабеже.

По данным следствия, в апреле 2021 года в кювете на улице Седова в Омске прохожие нашли в пакете тело человека без головы и ног. Следователи и полицейские установили личность убитого, адрес его проживания и круг общения.

Вскоре был задержан 44-летний знакомый погибшего, ранее судимый за убийство. Подозреваемый заявил, что потерпевший скончался после совместного распития спиртного. Он испугался, пил два дня, а потом решил расчленить труп и спрятать. Злоумышленник показал следователям, куда выкинул остальные части тела.

Однако следствие выяснило, что подозреваемый причастен к убийству. Зная об инвалидности мужчины, омич с августа 2020 года переводил с его банковской карты на свою пенсию потерпевшего (32 тысячи рублей ежемесячно). Он продолжил похищать его пенсию и после убийства, пока шли начисления. Также он забрал у инвалида мобильный телефон.

Подозреваемый был заключён под стражу. Уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировском районе Ленинградской области задержан подозреваемый в двойном убийстве.

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