Тбилиси, , 09:14 — REGNUM Итальянская компания Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano по заказу «Государственной электросистемы Грузии» проведет расчет стоимости прокладки высоковольтной линии электропередачи между Румынией и Грузии по дну Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Прокладка волоконно-оптического кабеля связи © Пресс-служба архангельского отделения ПАО Ростелеком

По данным международной финансовой организации, Всемирный банк выделит на это исследование $2,5 млн. Будет произведено исследование целесообразности прокладки оптико-волоконного кабеля, а также подготовлен план закупок для осуществления проекта.

Проектная длина кабеля составляет 1,2 тыс. километров. Таким образом Грузию могут соединить с энергорынком Евросоюза.

Стоит отметить, что в Грузии энергопотребление растёт каждый год. Страна является энергозависимой. Грузинское правительство ищет способы добиться энергобезопасности таким образом, чтобы не приобретать ресурсы в России.