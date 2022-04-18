Пермь, , 09:13 — REGNUM В Пермском крае судебные приставы с дорожно-строительной компании взыскивают более 46 млн рублей задолженности. Часть долга уже удалось взыскать благодаря принудительной реализации имущества. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

КАМАЗ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, организация заморозила свою деятельность. Денежные средств на счетах компании отсутствуют. Ранее под арест попали офисная техника, снегоочиститель, моечная машина, грузовой самосвал MAN и другое имущество. В результате его принудительной реализации погасили долги по зарплате в пользу трех бывших работников на общую сумму 620 тысяч рублей, а также взыскали часть задолженности по налогам.

В настоящее время арестованы два грузовых автомобиля «Урал» и «Камаз». После оценки специалиста их также передадут на принудительную реализацию, чтобы взыскать остаток долга.