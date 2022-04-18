Пермь, 18 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Пермском крае судебные приставы с дорожно-строительной компании взыскивают более 46 млн рублей задолженности. Часть долга уже удалось взыскать благодаря принудительной реализации имущества. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM КАМАЗ

По данным ведомства, организация заморозила свою деятельность. Денежные средств на счетах компании отсутствуют. Ранее под арест попали офисная техника, снегоочиститель, моечная машина, грузовой самосвал MAN и другое имущество. В результате его принудительной реализации погасили долги по зарплате в пользу трех бывших работников на общую сумму 620 тысяч рублей, а также взыскали часть задолженности по налогам.

В настоящее время арестованы два грузовых автомобиля «Урал» и «Камаз». После оценки специалиста их также передадут на принудительную реализацию, чтобы взыскать остаток долга.