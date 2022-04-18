Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Оказание военной помощи Киеву со стороны США может стать причиной того, что Вашингтон лишится значительной части собственных запасов вооружений при отсутствии возможности быстро нарастить их производство. Такое мнение 18 апреля высказал аналитик американского агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил Брэндс, в кризисе вокруг Украины США играют роль «арсенала демократии» без прямого участия в конфликте, однако в будущем этот арсенал, по его мнению, «может истощиться».

«США уже поставили (Киеву) треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin», — указал аналитик, уточнив, что также у украинских боевиков наблюдается нехватка авиации и боеприпасов.

При этом он добавил, что в случае увеличения поставок США в значительной степени «исчерпали бы запасы на своих складах», после чего наращивание производства «заняло бы месяцы или годы», так как в этом случае имеется «нехватка станков, квалифицированной рабочей силы и производственных мощностей».

«Это грозит фатальной в данном конфликте нехваткой (вооружений) у украинских военных и показывает слабину США, которая вскрылась бы при следующем столкновении крупных держав», — также сказал Брэндс.

Кроме того, аналитик уточнил, что в случае гипотетического «конфликта с Россией или Китаем», по его оценкам, США истратили бы собственные запасы «в течение нескольких дней или недель».

Также он пояснил, что, таким образом, Западу нужно сделать выбор между тем, «наращивать поставки Украине или беречь ограниченные запасы, которые могут пригодиться им для собственной обороны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли с применением артиллерии Кировский район Донецка.