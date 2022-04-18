Якутск, , 09:20 — REGNUM Жителя Якутска накажут штрафом за дискредитацию Вооружённых сил России. Он совершил публичные действия с целью дать негативную оценку армии РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Вооруженные силы РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Мужчине 34 года. Подрывающие доверие к российским вооружённым силам видеоролики он разослал в мессенджере. В отношении якутянина возбудили административное дело по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Якутский городской суд назначил жителю Якутска штраф в размере 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель города Нерюнгри в Якутии был наказан за размещение в соцсетях информации, которая дискредитирует армию России. Мужчина не поверил в то, что вооружённые силы страны используются для защиты интересов России и её жителей, поддержания международного мира и безопасности.