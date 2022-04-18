Уфа, , 09:12 — REGNUM Бывшего конкурсного управляющего осудили за покушение на получение незаконного вознаграждения в Уфе. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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В суде было установлено, что осенью 2019 года решением Арбитражного суда Башкирии ООО «ССМУ – 6» было признано банкротом.

В процессе работы конкурсный управляющий через суд потребовал взыскать задолженность и признать некоторые сделки, которые были заключены бывшим руководством строительного управления, недействительными.

«Подсудимый предложил директору компании за вознаграждение в один млн рублей отозвать исковые заявления и не принимать меры по организации проверок его деятельности. В качестве посредника при получении денег выступил его знакомый – арбитражный управляющий, который был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что посредник в коммерческом подкупе был также признан виновным в предоставлении в суд в качестве доказательства копии приказа, в котором содержалась заведомо недостоверная информация о его приеме на работу юрисконсультом в одно из государственных унитарных предприятий.

Было установлено, что это позволило бы ему незаконно приобрести права на квартиру стоимостью 2,6 млн рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дел по признакам покушения на получение коммерческого подкупа, посредничество в коммерческом подкупе, покушение на мошенничество, а также фальсификация доказательств по гражданскому делу.

Свою вину подсудимые не признали.

Суд назначил им наказание в зависимости от роли и степени участия в виде четырех лет шести месяцев и пяти лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в сумме два млн рублей каждому.