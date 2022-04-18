Берлин, 18 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Ассоциация работодателей (BDA) и Ассоциация немецких профсоюзов (DGB) ФРГ выступили против введения эмбарго на поставки российского природного газа, поскольку это приведет к остановке производства, деиндустриализации и сокращению рабочих мест в стране. Об этом сообщает агентство DPA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В совместном заявлении глав ассоциаций отмечается, что ограничительные меры должны быть адресными, оказывать давление на другую сторону и максимально предотвращать ущерб собственной экономике.

«Немедленное эмбарго на поставки газа приведет к производственным потерям, остановке производства, дальнейшей деиндустриализации и устойчивому сокращению рабочих мест», — говорится в заявлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Deutstche Bank уровень инфляции в ФРГ при дальнейшем наращивании санкций против РФ может вырасти до 10%.

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