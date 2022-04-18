Ярославль, 18 апреля 2022, 09:09 — REGNUM Опубликованы доходы депутатов Ярославской областной думы за 2021 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яков Якушев
Яков Якушев
Ярославская областная дума

Самый большой доход задекларировал председатель совета директоров АО «Русские краски», учредитель и руководитель ряда организаций Яков Якушев. Он показал заработок в 407,3 миллиона рублей. В 2020 году бизнесмен отчитался о 32 миллионах рублей дохода.

На втором месте другой известный ярославский бизнесмен Илья Круглов. В 2021 году он заработал 77,9 миллионов. Его заработок несколько уменьшился по сравнению с предыдущим годом.

Третьим по уровню дохода стал заместитель председателя Ярославской областной думы, в прошлом директор «Ярославского радиозавода» Сергей Якушев. Он отчитался о 51,7 млн рублей. Все представители тройки лидеров входят во фракцию «Единая Россия».

Председатель Ярославской облдумы Михаил Боровицкий задекларировал доход в 5,9 млн рублей.

Наименьший заработок показал депутат от ЛДПР Владимир Смирнов — 1,08 млн рублей.