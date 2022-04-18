Ярославль, 18 апреля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Опубликованы доходы депутатов Ярославской областной думы за 2021 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума Яков Якушев

Самый большой доход задекларировал председатель совета директоров АО «Русские краски», учредитель и руководитель ряда организаций Яков Якушев. Он показал заработок в 407,3 миллиона рублей. В 2020 году бизнесмен отчитался о 32 миллионах рублей дохода.

На втором месте другой известный ярославский бизнесмен Илья Круглов. В 2021 году он заработал 77,9 миллионов. Его заработок несколько уменьшился по сравнению с предыдущим годом.

Третьим по уровню дохода стал заместитель председателя Ярославской областной думы, в прошлом директор «Ярославского радиозавода» Сергей Якушев. Он отчитался о 51,7 млн рублей. Все представители тройки лидеров входят во фракцию «Единая Россия».

Председатель Ярославской облдумы Михаил Боровицкий задекларировал доход в 5,9 млн рублей.

Наименьший заработок показал депутат от ЛДПР Владимир Смирнов — 1,08 млн рублей.