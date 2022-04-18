Тюмень, , 09:08 — REGNUM Тюменцы с гуманитарной помощью передали три коробки с лекарственными средствами для эвакуированных с Украины, из Донецкой и Луганской Народных Республик. Препараты оказались очень к месту и востребованными, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель тюменского отделения «Молодой гвардии», а ныне координатор одного из волонтёрских центров под Мариуполем Владимир Сбитнев.

Лекарства из Тюмени Пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России»

В пункте временного пребывания беженцев необходимы как обычные безрецептурные противовирусные медикаменты, которые есть в каждой домашней аптечке, так и перевязочный материал, отмечает Владимир.

Добровольцы гуманитарного центра, конечно, далеко от боевых действий, но выполняют важную работу. Волонтёры первые, с кем сталкиваются люди, которые прятались от снайперов и бомбёжек ВСУ в подвалах. На территории пункта временного размещения под Мариуполем работают медики, которые оказывают первую помощь пострадавшим, перевязывают больных, дают необходимые лекарства, лечат от вирусных инфекций. Когда в центр попадают люди с пулевыми ранениями или рваными ранами, их направляют в больницу.

На приёме у врача в пункте временного размещения Пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России»

«Здесь очень большой фронт работ, начиная от перевязок, заканчивая капельницами. В волонтёрский центр поступают люди с хроническими заболеваниями, много пожилых людей, у которых сгорели, пропали медикаменты, которые они должны принимать регулярно. К примеру, недавно обратился человек с астмой. Потерял баллончик, начал задыхаться. Для астматиков у нас всегда наготове первая экстренная помощь», — сообщил представитель волонтёрской роты «Боевого Братства» врач Никита из Москвы.

Как отмечает Владимир Сбитнев, пункт временного размещения беженцев — это территория добра, где людям помогают и лекарствами, и добрым словом. И здесь, как нигде, необходимо внимание к людям, чтобы их выслушали, помогли, поняли, настроили на позитив.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе в пункте временного размещения беженцев под Мариуполем появятся ещё двое волонтёров из Тюмени.

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