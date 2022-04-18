Париж, 18 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. ПСЖ одержал победу над «Марселем» в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В составе ПСЖ голы забили нападающие Неймар на 12-й минуте и Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 45-й минуте. «Марсель» ответил голом, который забил защитник Дуе Чалета-Цар на 31-й минуте.

На сегодняшний день ПСЖ занимает первое место в чемпионате Франции, в активе команды 74 очка. «Марсель» идёт на втором месте с 59 очками.