Джакарта, , 09:06 — REGNUM Посольство США в Джакарте опубликовало доклад о предполагаемых нарушениях прав человека в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

Серия сообщений о предполагаемых нарушениях прав человека выявила ряд случаев в Индонезии за последние несколько лет правления администрации Джоко Видодо. Ряд НПО считают коррупцию одной из причин нарушений прав человека. США также отслеживают ряд сообщений о нападении на журналистов. Альянс независимых журналистов (AJI) сообщил о 24 случаях насилия в отношении журналистов за 2021 год.

В министерстве иностранных дел Индонезии отреагировали на доклад США.

«В США нет дел о нарушении прав человека? Серьезно?», — отреагировал пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

На доклад США также ответил министр-координатор по вопросам политики, юриспруденции и прав человека, заявив, что в США больше нарушений прав человека, чем в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии осудило вооруженное насилие со стороны израильских сил безопасности против мирных жителей Палестины на территории иерусалимской мечети Аль-Акса.

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