* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 18 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактия столкновения между пакистанскими силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вспыхнули на участке Линии Дюранда в уезде Данд-ва-Патан.

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Халекъяр Ахмадзай, директор департамента информации и культуры провинции Пактия, подтвердил инцидент газете «8 Собх», заявив, что силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) патрулировали свою территорию, когда пакистанские пограничники открыли по ним огонь.

Свидетели говорят, что пакистанцы атаковали силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Данд-ва-Патан около двух часов ночи. По их словам, в этом боестолкновении обе стороны применяли лёгкое и тяжёлое вооружение. О пострадавших пока не сообщается.

По сообщениям, столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими силами произошли на нескольких участках Линии Дюранда, поскольку напряжённость между Афганистаном и Пакистаном обострилась после ударов пакистанской авиации по провинциям Хост и Кунар.