Первоуральск, Свердловская область, 18 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В окрестностях города Первоуральска Свердловской области без вести пропала группа туристов. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Copper Kettle Река Чусовая

Туристы сплавлялись по рекам Восточный Шишим, Чёрный Шишим, Большой Шишим и Чусовая. В назначенный срок они не пришли к месту сбора, где их ждал автомобиль. Сигнал об этом поступил в экстренные службы ночью.

Сейчас ведутся поиски. Отметим, что эта туристическая группа не была зарегистрирована в органах МЧС России.