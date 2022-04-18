Якутск, , 09:06 — REGNUM В третий раз за семь месяцев в окружной администрации Якутска сменился руководитель департамента жилищных отношений. Эту должность получила Евгения Пак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля в пресс-службе мэрии.

Назначение Orenburg-gov.ru

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О назначении рассказал глава города Евгений Григорьев во время планёрки горадминистрации. Ранее Евгения Пак работала начальником отдела реализации программ. В департаменте жилищных отношений она занимает разные должности с 2010 года.

Это уже третья смена руководителя ведомства с сентября 2021 года. Ранее департамент возглавляла Мария Павлова, до неё — Александр Новолоков.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад избранный мэром Якутска Евгений Григорьев назначил руководителем аппарата городской администрации Руслана Тимофеева, заместителем главы по развитию территорий — Алексея Корнилова.