Москва, 18 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. На портале «Малый бизнес Москвы» заработал специальный проект по антикризисным решениям для предпринимателей, где собрана информация о действующих мерах антикризисной поддержки, сообщается на сайте мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмены

На странице «Важное для бизнеса — 2022» собраны меры поддержки, ответы на популярные вопросы, онлайн-продукты и последние новости для предпринимателей. Проект поможет предпринимателям адаптироваться в условиях санкций и продолжить развитие.

Проект состоит из шести тематических блоков. В первом перечислены возможности для получения консультаций. В этом же блоке представлены федеральные и региональные программы льготного кредитования бизнеса и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» появится центр компетенций в сфере импортозамещения.

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