Ставрополь, , 09:01 — REGNUM В Ставропольском крае произошло массовое отравление жителей села Марьины Колодцы в Минераловодском округе. В больницу с признаками кишечной инфекции обратились 37 человек, среди которых большинство — дети. Предположительно, отравление могло произойти из-за употребления загрязненной водопроводной воды. О чрезвычайном происшествии сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

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«На данный момент за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 37 человек, из них пятеро взрослых, остальные дети. Госпитализированы были четыре ребенка, из них двое — вчера. Сегодня их состояние улучшилось, родители приняли решение забрать их домой и проходить лечение амбулаторно», — написал он вечером 17 апреля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Владимиров подчеркнул, что держит ситуацию в селе Марьиных Колодцах на оперативном контроле. Также руководство Минераловодского округа создало оперативный штаб для контроля над ситуацией.

«С 18:00 в округе вводится режим повышенной готовности. Медицинские учреждения обеспечены всем необходимым для работы в усиленном режиме. Принято решение произвести дохлорирование воды, подаваемой в село», — написал губернатор.