Кишинёв, 18 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Правительство Молдавии отказалось передать истребители Миг-29 киевскому режиму. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

Mil.ru МиГ-29

По данным журналистов, Киев запросил военные самолёты сразу после начала конфликта, но Кишинёв ответил «категорическим отказом». В Молдавии заявили, что такую помощь в России могут посчитать нарушением принципа нейтральности.

В издании утверждают, что у Молдавии есть шесть истребителей, которые якобы давно не летали.

«Кишинев долгое время пытался их продать, аукцион не дал успеха», — говорится в статье.

Стоит отметить, власти Молдавии о нейтральной позиции заявили с начала Россией спецоперации по денацификации Украины. При этом в стране запретили ретрансляцию новостей российских каналов, а русскоязычные каналы штрафуют за «необъективное» освещение конфликта на Украине. В апреле в Молдавии ввели штрафы за демонстрацию георгиевской ленты и использование символов поддержки спецоперации. Запрета на распространение агитации киевского режима нет.