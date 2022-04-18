Чебоксары, 18 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Муниципальное унитарное предприятие «Чебоксарское троллейбусное управление» (ЧТУ) получит поддержку из республиканского бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минтранса Чувашии. Власти ссылаются на долги перед энергетиками и низкий пассажиропоток, в то же время заявляя, что троллейбусами пользуется «50% граждан республики».

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Глава минтранса Владимир Осипов предупреждает о «возможной приостановке деятельности троллейбусного управления» из-за просроченной задолженности за электроэнергию. В ведомстве отмечают, что объём перевозки пассажиров, упавший в пандемию, до сих пор не восстановлен до показателей 2019 года. При этом предприятие «не в состоянии самостоятельно справиться с оплатой задолженности» из-за повышения Центробанком ключевой ставки.

«Услугами городского электрического транспорта пользуются более 50% граждан республики» — приводится в сообщении слова министра.

В связи с этим ЧТУ из резервного фонда правительства Чувашии выделят финансовую помощь в рамках антикризисной поддержки. По данным минтранса, речь идёт о субсидии в размере 95 млн рублей, которые направят на погашение долгов за электричество: из них 80% выделят из республиканской казны, 20% — из муниципального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что обновление троллейбусного парка в Чувашии продолжится. Также планируется модернизировать тяговые подстанции: по словам руководителя региона, это позволит снизить затраты троллейбусного управления в Чебоксарах до 50%

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