Оренбург, , 08:58 — REGNUM В Оренбурге разгорелся скандал вокруг информации, распространённой пресс-службой мэрии в официальном телеграм-канале, о Дне призывника в Южном округе города. Текст проиллюстрировали фотографией с военнослужащими, на форме которых нашивка с флагом Литвы.

Флаги России и Литвы © ИА REGNUM

Пользователи мессенджера возмутились и подвергли критике работу специалистов администрации. Горожане отметили, что в администрации муниципалитета, видимо, забыли, как выглядит флаг России и предложили привлечь виновных к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.

В пресс-службе мэрии прокомментировали возникшую ситуацию: «В ходе проводимого дня призывника в 106 учебном центре войсковой ПВО Сухопутных войск ВС РФ фотографирование не было разрешено. Специалист пресс-службы администрации, выкладывавший текст, добавил фото из открытых источников, ошибочно разместив военнослужащих другой страны. Пресс-служба приносит извинения за допущенную ошибку».