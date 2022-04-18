Абакан, 18 апреля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено десять случаев COVID-19, выздоровели шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 апреля в республиканском правительстве.

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С начала 2022 года в регионе выявлено 33 405 носителей коронавируса. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,1; за семь дней – 0,6.

Жертвами коронавирусной инфекции в Хакасии стали ещё три человека. Как уточнили в оперштабе, скончались две женщины (83 года, 98 лет) и 88-летний мужчина.

С начала 2022 года в Хакасии скончались 396 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Хакасии была подтверждена смерть двух пациентов с COVID-19.