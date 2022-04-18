Горно-Алтайск, 18 апреля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай установлен особый противопожарный режим. Распоряжение об этом было подписано 15 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Телеграмм-канал Олега Хорохордина Травяной пожар в Республике Алтай

В период его действия в регионе запрещено разведение костров, сжигание мусора, травы и так далее, а также захламление лесов мусором, которые могут спровоцировать пожары.

Нарушителям грозят штрафы в размере до 4 тыс. рублей для простых граждан, до 30 тыс. — для должностных лиц, и до 400 тыс. — для юрлиц и предпринимателей.