Белград, 18 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич обвинил западные страны в лицемерии в связи с поставками вооружений в Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Англичане не первые, кто их вооружает. Причём опасными ракетами, которые хорошо себя показали на Украине. Мы поняли сигнал. Вооружали их и американцы, турки обучали их пилотов на будущее. Поэтому мой вопрос им сегодня очень прост: действует ли ещё резолюция 1244 Совбеза ООН?» — сказал он в эфире телеканала TV Pink.

Вучич также отметил, что о поставках Сербии китайских ракетных комплексов ПВО FK-3 страны Запада были своевременно оповещены и данный вид вооружений не находится в санкционных списках. С правовой точки зрения Сербия сталкивается «с патологическим лицемерием со всех сторон», заключил он.