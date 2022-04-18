Рим, 18 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Поиски источников энергии, альтернативных российским, «будут схожи с кампанией вакцинации» от коронавируса, заявил в интервью Corriere della Sera премьер-министр Италии Марио Драги.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Мы намерены действовать столь же решительно», — сказал он.

В 2020—2021 годах власти Италии, руководствуясь мнением регулятора ЕС и не обращая внимания на заявления собственных ученых, отказались от сертификации российских вакцин и закупали вакцины в США и странах ЕС.

Весной 2020 года, во время первой волны коронавируса в Италии, западные страны отказались от оказания поддержки Италии, а средства защиты (маски) похищались их представителями в том числе с территории самой Италии. Первой страной, оказавшей Италии антикоронавирусную помощь, была Россия.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России. В качестве альтернатив рассматривается газ из Алжира и Азербайджана, а также СПГ.