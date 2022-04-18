Москва, , 08:55 — REGNUM Модернизацию используемого для исполнения закона о суверенном интернете оборудования намерен провести Роскомнадзор и на этой базе планируется создать федеральную систему защиты от DDoS-атак. Об этом 18 апреля сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Хакерский взлом Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации последних, подобная российская национальная система может быть создана осенью 2022 года, когда Роскомнадзор собирается обновить оборудование для глубокой фильтрации трафика, используемое для исполнения закона о суверенном интернете.

Также указывается, что такая идея возникла после того, как российские компании не смогли полностью справиться с массовыми хакерскими атаками, начавшимися после начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

При этом отмечается, что в Роскомнадзоре отказались комментировать изданию эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сайт правительства Ярославской области временно недоступен пользователям. Причиной этого стала хакерская атака.