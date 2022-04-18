Москва, 18 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Модернизацию используемого для исполнения закона о суверенном интернете оборудования намерен провести Роскомнадзор и на этой базе планируется создать федеральную систему защиты от DDoS-атак. Об этом 18 апреля сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакерский взлом

По информации последних, подобная российская национальная система может быть создана осенью 2022 года, когда Роскомнадзор собирается обновить оборудование для глубокой фильтрации трафика, используемое для исполнения закона о суверенном интернете.

Также указывается, что такая идея возникла после того, как российские компании не смогли полностью справиться с массовыми хакерскими атаками, начавшимися после начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

При этом отмечается, что в Роскомнадзоре отказались комментировать изданию эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сайт правительства Ярославской области временно недоступен пользователям. Причиной этого стала хакерская атака.