Москва, , 09:11 — REGNUM Российские производители упаковочного картона на четверть сократят объёмы выпуска на фоне падения спроса. Об этом сообщает 18 апреля РБК.

Рабочий собирает картонную тару для продукции тепличного комплекса Александр Погожев © ИА REGNUM

По словам гендиректора Лиги переработчиков макулатуры Андрея Гурьянова, с конца февраля сократился на 25–30% спрос на тарный картон, который применяют для производства упаковки крупногабаритных грузов. Это соответствует 112–134 тыс. тонн в месяц.

По оценкам «Центра системных решений» в 2021 году рынок тарного картона подрос на 6% — до 5,39 млн тонн. На экспорт шло 23% этого объёма.

В условиях снижения спроса крупнейшие производители картона приняли решение сократить его выпуск в 2022 году на 25%, рассказал Гурьянов. При этом он объяснил, что привлечение дополнительных заказов через резкое снижение цен было бы очень неудачной идеей.

«Демпинг сам по себе неспособен породить дополнительный спрос и только разрушит отрасль», — полагает эксперт.

Производители пытаются удержать февральские цены, которые зависят от типа тарного картона — от 51 тыс. до 68 тыс. рублей за тонну (без НДС). В Минпромторге подтвердили, что темпы выпуска замедлились у отдельных производителей, но все предприятия продолжают работать.

Издание отмечает, что за рубежом российский картон приобретает в основном Китай (более половины экспорта). 80% экспорта приходится на целлюлозный тарный картон, для остальных 20% сырьём служит макулатура.

В компании «Объединенные бумажные фабрики» рассказали, что в феврале после начала российской военной операции тарный картон перестали закупать Украина и страны Западной Европы. Одна из причин — нарушение логистических цепочек, связанное с антироссийскими санкциями.

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