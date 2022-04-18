Москва, 18 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Российские производители упаковочного картона на четверть сократят объёмы выпуска на фоне падения спроса. Об этом сообщает 18 апреля РБК.

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий собирает картонную тару для продукции тепличного комплекса

По словам гендиректора Лиги переработчиков макулатуры Андрея Гурьянова, с конца февраля сократился на 25–30% спрос на тарный картон, который применяют для производства упаковки крупногабаритных грузов. Это соответствует 112–134 тыс. тонн в месяц.

По оценкам «Центра системных решений» в 2021 году рынок тарного картона подрос на 6% — до 5,39 млн тонн. На экспорт шло 23% этого объёма.

В условиях снижения спроса крупнейшие производители картона приняли решение сократить его выпуск в 2022 году на 25%, рассказал Гурьянов. При этом он объяснил, что привлечение дополнительных заказов через резкое снижение цен было бы очень неудачной идеей.

«Демпинг сам по себе неспособен породить дополнительный спрос и только разрушит отрасль», — полагает эксперт.

Производители пытаются удержать февральские цены, которые зависят от типа тарного картона — от 51 тыс. до 68 тыс. рублей за тонну (без НДС). В Минпромторге подтвердили, что темпы выпуска замедлились у отдельных производителей, но все предприятия продолжают работать.

Издание отмечает, что за рубежом российский картон приобретает в основном Китай (более половины экспорта). 80% экспорта приходится на целлюлозный тарный картон, для остальных 20% сырьём служит макулатура.

В компании «Объединенные бумажные фабрики» рассказали, что в феврале после начала российской военной операции тарный картон перестали закупать Украина и страны Западной Европы. Одна из причин — нарушение логистических цепочек, связанное с антироссийскими санкциями.

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