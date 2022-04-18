Село Староалейское, Алтайский край, 18 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения») по факту гибели 14-летней девочки в дорожно-транспортном происшествии в Третьяковском районе. Подробности 18 апреля сообщает территориальное СУ СК РФ.

МВД Алтайский край. ДТП в Третьяковском районе

По данным следствия, 17 апреля 2022 года 29-летняя жительница Третьяковского района со своей семьей находилась в гостях у сестры в селе Староалейское, где распивала спиртное. Вечером женщина, ее супруг и двое малолетних детей решили поехать домой в соседнее село. При этом племянница попросила взять ее с собой. Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемая села за руль своего автомобиля и, двигаясь по трассе, не справившись с управлением, съехала в кювет и врезалась в столб дорожного освещения. В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летняя девочка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время следователем СК будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ГУ МВД РФ по Алтайскому краю обеспокоены увеличением числа ДТП с участием пешеходов. С начала января 2022 года произошло уже 20 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых три человека погибли и 19 получили травмы.

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