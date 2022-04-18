Челябинск, , 08:54 — REGNUM Семьи троих депутатов Госдумы от Челябинской области имеют недвижимость за рубежом. Об этом говорится на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Одна из них — Владимира Павлова («Единая Россия»). Сам он заработал в 2021 году44 364 231,45 рубля. Кроме того, среди прочей недвижимости у него есть парковочное место и квартира в Испании.

Валерий Гарутнг («Справедливая Россия — патриоты — за правду») показал доход в размере30 990 404,21 рубля. А заработок его супруги составил181 643 096,57 рубля. На ней числятся и зарубежные активы — квартира в Швейцарии площадью 190 кв. метров и квартира на Кипре площадью 94 кв. метра.

Михаил Берулава (КПРФ) показал годовой доход в размере13 447 498,56 рублей. Его жена заработала21 372 970,56. На ней значится и две квартиры в Болгарии.

У остальных депутатов и членов их семей недвижимость находится в пределах России. Виталий Бахметьев («Единая Россия») показал доход в12 418 199,81 рублей, а его супруга — в10 835 481,77. Станислав Наумов отчитался о заработке в размере11 527 722,63. Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). заработал 8 995 602,22 рубля. Его супруга показала доход в размере 667 557,42 рублей

Владимир Бурматов («Единая Россия») отразил доход в размере 5 753 599,32 рублей. У его супруги значится 733 288,77 рублей. А один из детей имеет доход в размере 4,73 рубля.

Олег Голиков («Единая Россия» в 2021 году получил 5 072 336,47 рублей. У его супруги значится18 606 723,30 рубля. Олег Колесников («Единая Россия») имеет доход в размере 4 874 376,72 рублей. Его жена отразила 4 881 125,06 рублей.

Яна Лантратова («Справедливая Россия — патриоты — за правду») заработала 3 698 584,14 рубля, а её супруг — 4 666 243. А Максим Гулин (Новые люди») зафиксировал годовой доход в размере 1 864 128,34 рублей.