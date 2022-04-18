Челябинск, 18 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Семьи троих депутатов Госдумы от Челябинской области имеют недвижимость за рубежом. Это следует из деклараций парламентариев, опубликованных на сайте Госдумы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Так, недвижимостью за границей владеет семья депутата Владимира Павлова («Единая Россия»). Сам он заработал в 2021 году 44 364 231,45 рубля. Кроме того, среди прочей недвижимости у него есть парковочное место и квартира в Испании.

Валерий Гартунг («Справедливая Россия — патриоты — за правду») показал доход в размере 30 990 404,21 рубля. А заработок его супруги составил 181 643 096,57 рубля. На ней числятся и зарубежные активы — квартира в Швейцарии площадью 190 кв. метров и квартира на Кипре площадью 94 кв. метра.

Михаил Берулава (КПРФ) показал годовой доход в размере 13 447 498,56 рублей. Его жена заработала 21 372 970,56. За ней значится и две квартиры в Болгарии.

У остальных депутатов и членов их семей недвижимость находится в пределах России. Виталий Бахметьев («Единая Россия») показал доход в12 418 199,81 рублей, а его супруга — в10 835 481,77. Станислав Наумов отчитался о заработке в размере 11 527 722,63. Дмитрий Вяткин («Единая Россия») заработал 8 995 602,22 рубля. Его супруга показала доход в размере 667 557,42 рублей

Владимир Бурматов («Единая Россия») отразил доход в размере 5 753 599,32 рублей. У его супруги значится 733 288,77 рублей. А один из детей имеет доход в размере 4,73 рубля.

Олег Голиков («Единая Россия») в 2021 году получил 5 072 336,47 рублей. У его супруги значится 18 606 723,30 рубля.

Олег Колесников («Единая Россия») имеет доход в размере 4 874 376,72 рублей. Его жена отразила 4 881 125,06 рублей.

Яна Лантратова («Справедливая Россия — патриоты — за правду») заработала 3 698 584,14 рубля, а её супруг — 4 666 243. А Максим Гулин («Новые люди») зафиксировал годовой доход в размере 1 864 128,34 рублей.