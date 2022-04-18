Цхинвал, , 08:52 — REGNUM До граждан Южной Осетии нужно донести, что на втором туре президентских выборов им предстоит выбирать между двумя идеологиями. Об этом 17 апреля заявил глава республики Анатолий Бибилов во время прямого эфира в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

«Первая (идеология, прим. — ИА REGNUM) – это закон и стремление народа войти в состав России, вторая идеология… — это преступная идеология, где именно преступные элементы хотят прийти к власти», — сказал Бибилов.

Он отметил, что Россия является исторической родиной осетинского народа. Глава государства также сообщил, что в поддержку референдума о вхождении Южной Осетии собрано 3 тыс. подписей.

Напомним, первый тур выборов президента Южной Осетии прошёл 10 апреля. Представляющий оппозицию Алан Гаглоев набрал больше всего голосов — 36,9%. Бибилов занял второе место, получив 33,5%. Второй тур назначен на 28 апреля.