Цхинвал, 18 апреля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. До граждан Южной Осетии нужно донести, что на втором туре президентских выборов им предстоит выбирать между двумя идеологиями. Об этом 17 апреля заявил глава республики Анатолий Бибилов во время прямого эфира в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

«Первая (идеология, прим. — ИА REGNUM) – это закон и стремление народа войти в состав России, вторая идеология… — это преступная идеология, где именно преступные элементы хотят прийти к власти», — сказал Бибилов.

Он отметил, что Россия является исторической родиной осетинского народа. Глава государства также сообщил, что в поддержку референдума о вхождении Южной Осетии собрано 3 тыс. подписей.

Напомним, первый тур выборов президента Южной Осетии прошёл 10 апреля. Представляющий оппозицию Алан Гаглоев набрал больше всего голосов — 36,9%. Бибилов занял второе место, получив 33,5%. Второй тур назначен на 28 апреля.