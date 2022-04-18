Уфа, , 08:53 — REGNUM Штрафы за нарушения в сфере сбора и вывоза мусора намерены ввести в Башкирии. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Вывоз мусора Yaroslavl.hartiya.com

Сообщается, что соответствующие изменения в законодательные акты Башкирии депутаты планируют принять на ближайшем пленарном заседании госсобрания региона.

«Законопроектом предлагается установить административную ответственность за нарушения, допущенные при размещении информации в информационную систему «ТКО-Башкортостан». Речь идет о штрафах в отношении органов местного самоуправления и региональных операторов по обращению с ТКО, если они направляют в информационную систему неполные или недостоверные сведения либо если сведения не представлены вообще», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Согласно проекту закона штрафы в отношении должностных лиц устанавливаются в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, а в отношении юридических лиц штрафы составят от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Толкачев пояснил, что в информационную систему «ГИС-Башкортостан» заносятся все сведения о вывозе мусора с контейнерных площадок. На их основе делаются выводы о качестве работы всей системы обращения с мусором.

«На практике в систему часто поступает недостоверная информация. Все контейнерные площадки в республике оцифрованы и выведены на интерактивную карту. Перевозчики обязаны фотографировать их до и после вывоза мусора. Координаторы сталкиваются, например, с жульничеством водителей, которые присылают одни и те же фотографии по нескольким контейнерным площадкам. Фактически это подлог, за которым может скрываться неисполнение обязательств по вывозу и транспортировке мусора», — пояснил спикер республиканского парламента, отметив, что в республике фиксируется много нарушений, при этом сейчас нет инструментов воздействия, кроме устного внушения.

Он считает, что введение штрафов поможет навести порядок в этой сфере.