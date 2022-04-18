Сеул, , 08:51 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу провел 18 апреля виртуальную встречу с министром международной торговли и промышленности Малайзии Мохамедом Азмином Али. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран обсудили присоединение Сеула к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), обменялись мнениями об Индо-Тихоокеанской экономической программе, которую США стремятся запустить в азиатском регионе на фоне усиливающегося китайско-американского соперничества.

Ё Хан Гу отметил, что Сеул «положительно» рассматривает вопрос участия в программе, поскольку она поможет укрепить экономическую конкурентоспособность региона и добиться устойчивого роста.

Он также выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества с Малайзией в цепочках поставок, чистой энергетики и других вопросах.

В свою очередь представитель Малайзии приветствовал решение Сеула присоединиться к Трастихоокеанскому торговому соглашению, а также поделился опытом ратификации соглашения.